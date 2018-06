Anzeige

Viernheim.Letzter Auftakt bei den Deutschen Einzelmeisterschaften 2018, gerade noch rechtzeitig zu den in Hessen anstehenden Ferien: Am kommenden Wochenende finden die letzten Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr statt. Die RWG Mömbris-Königshofen richtet die Deutschen Meisterschaften der Männer und Frauen im freien Stil in der Aschaffenburger F.A.N. Frankenstolz-Arena aus.

Auch der SRC ist bei diesen Meisterschaften mit zwei Athleten vertreten. Aus dem Viernheimer Regionalliga-Kader starten der amtierende Deutsche Vizemeister der Junioren, Sebastian Schmidt, und sein älterer Bruder Matthias Schmidt, der im vergangen Jahr den dritten Platz bei den Junioren belegen konnte. Sebastian startet bis 74 Kilogramm und bekommt es dort unter anderem mit „Altmeister“ Andrey Shyka, aber auch mit zahlreichen weiteren Spitzenringern aus der Bundesliga wie Kubilay Cakici und Johann Steinforth zu tun. Insgesamt wurden 14 Athleten für diese Gewichtsklasse gemeldet. Matthias geht eine Gewichtsklasse höher, also bis 79 Kilogramm, an den Start (18 Teilnehmer) und kämpft hier gegen die deutschen Spitzenathleten Martin Obst und Benjamin Sezgin.

Auch in der 57-Kilogramm-Klasse startet mit Horst Lehr (amtierender Deutscher Juniorenmeister), der in diesem Jahr bei den Mannschaftskämpfen die Farben Viernheims vertritt, bei den Einzelmeisterschaften aber für seinen Heimatverein VfK Schifferstadt auf die Matte geht, ein weiteres erfolgreiches Talent. Er wird sich mit dem amtierenden Deutschen Meister Viktor Lyzen (Köllerbach) und Mario Koch (KSC Motor Jena) um die Krone streiten. red