Am Freitag, 15. Juni, findet ausschließlich das offizielle Wiegen statt. Am Samstag finden alle Kämpfe außer den Finals um Platz eins und drei statt. Die Finalkämpfe starten am Sonntag nach der erneuten Gewichtskontrolle ab 9.30 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.06.2018