Viernheim.Die Sommersaison steht kurz vor der Tür. Am Montag, 16. April, 20 Uhr, erwarten Holger Bläß und seine Freunde die charismatische Sängerin und Entertainerin Fatma Tazegül aus Mannheim.

Auf Promotour für ihr Tanz-in-den-Mai-Event im Casino des Capitols in Mannheim am 30. April macht sie Station im Viernheimer Café Coyote für eine weitere Session mit Holger Bläß, Nicholas Neumüller am Bass und Christoph Schnell am Schlagzeug.

Außerdem mit von der Partie ist die Viernheimer Sängerin Lena Schafhaupt von der Viernheim Allstars Band. Seit den Anfängen der Holger Bläß-&-Friends-Session ist Fatma Tazegül mit dabei im Coyote Café. Vor ungefähr acht Jahren trafen sich Fatma und Holger anlässlich einer Konzertreihe mit Fatma Tazegüls Band Fatma2soul, für die Fatma den Viernheimer Gitarristen buchte. Seit dieser Zeit spielen die beiden regelmäßig Konzerte zusammen, wobei Fatma damals durch ihre offene Art und wöchentliche Konzerte ein riesiges Musikernetzwerk aktivierte. Bis heute profitieren zahlreiche Musiker in der Region und überregional von diesem Netzwerk und Fatma entdeckt auch heute noch regelmäßig neue musikalische Talente, und bringt diese mit ihrer Band Fatma2soul auf die Bühne. Mit ihrer kräftigen Soulstimme und ihren Entertainerqualitäten hat sie sich einen Namen weit über die Region hinaus gemacht, und jedes ihrer Konzerte ist mit Überraschungen, Improvisation und Spielfreude gespickt. Von daher ist die Spannung groß, was das Publikum und die Band am kommenden Montag und dann auch bei Fatmas Tanz-in-den-Mai-Veranstaltung am 30. April in Mannheim erwartet. Die Viernheimerin Lena Schafhaupt singt trotz ihres jungen Alters schon seit vielen Jahren. Durch ein Engagement im Restaurant Schlemmernest musizierten Holger Bläß und Lena zum ersten Mal zusammen. Mittlerweile ist Lena fester Bestandteil der Viernheim Allstars, einer Band, die – angeregt durch die Stadt Viernheim – vor zwei Jahren gegründet wurde.