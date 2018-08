Zwei Stichstraßen geplant

Viernheim.Der Plan, eine zusätzliche Erschließungsstraße zu bauen, ist passé. Die Zufahrt zum neuen Wohnquartier am Bannholzgraben erfolgt durch den Michael-Ende-Weg sowie die Dina-Weißmann- und Schwester-Paterna-Allee. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stimmten die Parlamentarier mehrheitlich – bei einigen Enthaltungen und zwei Gegenstimmen – für den Vorschlag 1 der Verwaltung.

Die abgewandelte Variante dieser Erschließung sieht zwei Stichstraßen vor, so dass sich der Verkehr aufteilen wird. Die Zu- und Abfahrt erfolgt für etwa ein Drittel der Anwohner über den Michael-Ende-Weg, zwei Drittel sollen durch die Dina-Weißmann-Allee/Schwester-Paterna-Allee zu ihren Häusern kommen.

Zur temporären Baustraße fiel dagegen noch keine Entscheidung. Nachdem in den Wortmeldungen der Fraktionen zu erkennen war, dass weder die Variante 2a (Betonweg vom Alten Weinheimer Weg) noch die Variante 3 (vom Wiesenweg an den hinteren Grundstücksgrenzen vorbei) eine Mehrheit finden würde, machte Erster Stadtrat Jens Bolze einen Vorschlag: „Wir lassen beide Versionen von den Fachplanern checken.“ Die Ergebnisse sollten dann zu einer Bewertung an die Untere Naturschutzbehörde weitergeleitet werden. „Das ist jetzt nichts Neues, das hätte man schon lange vorbringen können“, kritisierte CDU-Fraktionschef Bastian Kempf den Vorschlag des Dezernenten.

Keine Entscheidung zur Baustraße

Den Vorwurf Bolzes, die Fraktionen hätten sich jeweils hinter eine Gruppe von Anwohnern gestellt, kommentierte der Christdemokrat damit, dass es Aufgabe der Verwaltung hätte sein müssen, die Belange der Anwohner und ihre Fragen zu klären. Dennoch stimmten die Stadtverordneten dem Vorschlag zu, dass beide Baustraßen-Varianten noch einmal abschließend untersucht werden.

Für die Variante 2a hatte sich die SPD-Fraktion ausgesprochen. „Die verkehrlichen Belastungen werden so auf die Anwohner verteilt“, sagte Daniel Schäfer. Auch Manfred Winkenbach (Grüne) sieht für diesen Fall „die geringste Auswirkung auf Mensch und Tier“. Für die CDU sei es ein schwieriger Abwägungsprozess zwischen den beiden Varianten gewesen, erklärte Martin Ringhof. „Jede Version hat Vor- und Nachteile.“ Insgesamt würden die Christdemokraten etwas mehr zur Variante 3 tendieren. UBV und FDP kündigten vorab an, sich bei der Abstimmung zu enthalten und ernteten dafür Kritik von Daniel Schäfer. „Wir sind an einem Punkt, an dem man auch Entscheidungen treffen muss.“

Überraschend einig waren sich die Parteien bei der Erschließung. Die CDU rückte von ihrer bisherigen Position ab und sprach sich nicht mehr für eine weitere Zufahrt aus. „Es ist klar geworden, dass das nicht genehmigt wird“, bezog sich Ringhof auf das entsprechende Schreiben des Kreises. Daher habe die überarbeitete Variante 1 durch das bestehende Gebiet „eine Chance verdient“. Die Umsetzung des Baugebiets Bannholzgraben II beschäftigt Anwohner, Bürger und Politiker. Noch lange nach Sitzungsende standen mehrere Gruppen im Ratssaal zusammen und diskutierten über den gefassten Beschluss und die kommenden Schritte.

Zum Umgang miteinander hatte sich Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler schon zuvor zu Wort gemeldet. „Das Vokabular in der Diskussion geht über das hinaus, was Stadtverordnete ertragen müssen und können“, sagte Schübeler, der zu einem „fairen Miteinander“ aufrief. Den Stadtverordneten sei bewusst, dass Einzelne Nachteile, temporär oder dauerhaft, haben werden: „Das Parlament entscheidet nach bestem Gewissen zum Gesamtwohl der Stadt.“

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018