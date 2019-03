Zwei Titel an einem Tag

Viernheim.Es war ein besonderer Tag für die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim. Am Samstag konnten sie innerhalb weniger Stunden gleich zwei Meisterschaften bejubeln.

Den Anfang machten die etwas älteren Semester. Bei der Ü35-Landesmeisterschaft in Buchen setzten sich die „Sharks“ zuerst gegen die Gastgeber deutlich mit 90:32 durch. Direkt danach wartete mit dem TV Konstanz der stärkere Gegner auf das BG-Team, das trotz einiger verletzungsbedingter Absagen etliche Spieler mit Oberliga- und Regionalliga-Erfahrung aufweisen konnte. Die BG-Senioren gingen das Spiel konzentriert an und erarbeiteten sich Stück für Stück einen Vorsprung, den sie am Ende zum 60:36-Sieg ausbauten. Die Ü35 der BG ist damit zum dritten Mal in Folge baden-württembergischer Meister und richtet Mitte April erstmals die südwestdeutsche Meisterschaft aus.

Nur gut zwei Stunden später sicherte sich die U14-1 den vorzeitigen Gewinn der Jugendoberliga Baden. Nach dem klaren 103:61-Sieg beim USC Freiburg liegt das Team von Coach Michael Wohlfart bereits am drittletzten Spieltag vor Saisonende verlustpunktfrei und uneinholbar vorne. In Freiburg, aktuell Tabellendritter, mussten die jungen Sharks auf drei ihrer Leistungsträger verzichten und holten sich personelle Verstärkung aus der zweiten Mannschaft. Die sieben Spieler nahmen die Herausforderung an und wollten den Titel unbedingt vorzeitig sichern. So lagen sie bei den ebenfalls ersatzgeschwächten Breisgauern von Beginn an vorn und ließen trotz einiger Foulprobleme nichts anbrennen. Überragender Akteur war dabei Julius Hoffmann, der alleine 53 Punkte für sein Team erzielte.

Durch den Titelgewinn können sich die Sharks nun auf die Landesmeisterschaften am 6. und 7. April vorbereiten, die ebenfalls von der BG Viernheim-Weinheim ausgerichtet werden. su

