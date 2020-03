Zwei Titel für USC-Seniorinnen

Viernheim.Für die Finalspiele der Einzelwettbewerbe der Senioren und Versehrten des Badischen Landesverbandes hatten sich einige Spieler aus den Reihen des USC Viernheim qualifiziert. Auf den Bahnen in Viernheim entschied sich nun, wer die Meisterschaft in den Altersklassen A, B C und die der Versehrtenklasse für sich entscheidet. In den Finals dieser Klassen, in die auch die Ergebnisse der Vorläufe mitgenommen wurden, waren jeweils sechs Spiele zu absolvieren.

Bei den Damen A hatten Martina Kolbenschlag und Nicole Thüry mit 2093 beziehungsweise 1946 Pins den Sprung ins Finale geschafft. Bei den Seniorinnen B qualifizierten sich Brigitte Gärtner und Ingeborg Glück mit 2131 beziehungsweise 2107 Pins und bei den Seniorinnen C gelang dies Doris Linkenheil mit 1552 Pins. Von den USC-Senioren zogen in der Altersklasse A Michael Lauser (2501 Pins), in der Altersklasse B Werner Gehring (2546), Horst Becherer (2314) und Uwe Kolbenschlag (2272) sowie Peter Jung bei den Versehrten Herren II in das Finale ein.

Die Meisterschaft der Seniorinnen A sicherte sich Martina Kolbenschlag mit insgesamt 3202 Pins. Sie verwies damit Vereinskameradin Nicole Thüry mit 2906 Pins auf den zweiten Platz. Brigitte Gärtner setzte sich in der Klasse der Seniorinnen B mit 3174 Pins durch und sicherte sich die Meiserschaft vor Angelika Koczor (BSV Mannheim) mit 3156 Pins, Claudia Seel (TSV Mannheim) mit 3143 und Ingeborg Glück (USC) mit 3120 Pins. Brigitte Zuber (TSV Mannheim) sicherte sich mit insgesamt 3025 Pins den Meistertitel der Seniorinnen C vor Renate Elledge (BV Heidelberg) mit 2722 Pins und der Viernheimerin Doris Linkenheil mit 2379 Pins.

Meisterin der Versehrten Damen wurde Petra Roland (BV Heidelberg) mit 2793 Pins, die ebenso ohne Konkurrenz auf den Bahnen war wie Peter Jung in der Klasse Versehrte II, der 2845 Pins erzielte. red

