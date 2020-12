Zwei Türchen öffnen sich

Viernheim.Zwei weitere Türchen öffnen sich am Wochenende am Lions Adventskalender. Am Samstag, 12. Dezember, gibt es bei der Verlosungsaktion folgende Preise zu gewinnen (alle Angaben sind wie immer ohne Gewähr):

Nummer 0384: eine Kiste Eichbaum-Bier, abzuholen bei Edeka Zimmermann.

Nummern 0075, 0175, 0275, 0375, 0475, 0575, 0675, 0775, 0875, 0975, 1075, 1175, 1275, 1375, 1475, 1575, 1675, 1775, 1875, 1975, 2075, 2175, 2275, 2375, 2475, 2575, 2675, 2775, 2875, 2975, 3075, 3175, 3275, 3375, 3475, 3575, 3675, 3775, 3875, 3975: je zwei Kinokarten für die Sondervorstellung am 17. Januar, um 11 Uhr im Kinopolis. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es sein, dass die Veranstaltung kurzfristig verschoben werden muss.

Nummer 1586: eine viertägige Reise nach Berlin für zwei Personen inklusive Übernachtung, Verpflegung und Besichtigungen von Christine Lambrecht (MdB). Ansprechpartner für Gutscheinübergabe ist Manfred Fraas, zu erreichen unter der Telefonnummer 0176/61 56 67 57.

Nummern 1697, 2920: je sechs Monate Gratistraining im VeniceBeach Viernheim.

Nummer 1236: ein Wochenende mit einem Mercedes, inklusive 300 Kilometern (Modell abhängig von Verfügbarkeit), bei der Mercedes-Benz Vertriebsdirektion Pkw Rhein-Main, Gottlieb-Daimler-Straße Mannheim.

Auch am Sonntag, 13. Dezember, gibt es Preise zu gewinnen:

Nummer 3806: eine Kiste Eichbaum-Bier, abzuholen bei Edeka Zimmermann.

Nummern 0658, 1685, 2377, 2912: je eine Schnupperjahresmitgliedschaft im 1. Pétanque Club Viernheim 1984, Telefon 0176/22 77 11 85.

Nummer 2412: eine Braun Kaffemaschine weiß KF41-110 von Elektro Ringhof.

Nummer 2851: ein ESGE M200 Zauberstab „Jamie Oliver“ abzuholen bei Elektro Ringhof

Nummer 2455: ein Graef Toaster TO90 Edelstahl von Elektro Ringhof.

Nummer 1474: ein Miele Complete C3 Staubsauger abzuholen bei Elektro Ringhof. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 12.12.2020