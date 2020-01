Zwei Verletzte, eine rote Karte

Viernheim.Eine katastrophale Chancenverwertung bescherte den Handballern des TSV Amicitia die zweite Niederlage in diesem Jahr. Wieder wäre mehr drin gewesen, beim 24:30-Spiel bei der TSG Plankstadt. Schwerer noch als der Spielverlust wiegt jedoch der Ausfall von Holger Hubert und Robin Unger. Die beiden Lenker des Viernheimer Spiels verletzten sich in der Schlussviertelstunde. „Es ist noch nicht absehbar, wie schwer die Verletzungen sind und wie lange die Spieler ausfallen werden“, teilte der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal mit.

Gastgeber Plankstadt erwischte im Badenliga-Spiel den besseren Start und lag in der ersten Viertelstunde ständig in Führung. In dieser Phase machte sich schon die schlechte Chancenverwertung der Viernheimer bemerkbar. Nach dem 8:4 konnte Viernheim aber dennoch in der 22. Minute zum 8:8 ausgleichen, Rech, Oswald, Helbig und Unger trafen. Plankstadt legte zunächst einen Treffer vor und Viernheim glich aus, nach einem kurzen Zwischenspurt gingen die Hausherren mit einer 13:11-Führung in die Pause. In einem von Beginn an sehr hitzigen und kampfbetonten Spiel sahen sich die Viernheim bei den Schiedsrichterentscheidungen mehr als einmal im Nachteil, das setzte sich im zweiten Durchgang fort. Allerdings war es weniger das Schiedsrichtergespann, sondern die eigene Offensivleistung, die die Trainer und Fans verzweifeln ließ. Nach der Pause scheiterten Viernheims Spieler reihenweise am Torhüter der Gastgeber.

Plankstadt dagegen konnte den Zwischenstand auf 17:13 und 20:14 erhöhen. Die Südhessen ließen wunderbar herausgespielte Möglichkeiten liegen, verwarfen Siebenmeter – sie schafften es einfach nicht, den Ball ins Tor zu kriegen und den Rückstand zu verkürzen. Mit den Ausfällen von Unger und Hubert schwanden beim TSV Amicitia nicht nur die Kräfte, sondern auch die Chancen, das Ruder nochmals herumreißen zu können.

Zudem musste Rouven Müller nach einer roten Karte vorzeitig in die Kabine. Die Niederlage war nicht mehr zu verhindern, Plankstadt behauptete seinen Vorsprung bis zum 30:24-Endstand. In der Tabelle ist die TSG an den Viernheimern vorbeigezogen, die Blau-Grünen sind nun Achter und haben im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld nur noch drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Ralf Schaal ärgerten auch unschöne Szenen neben dem Platz: So habe Plankstadts Trainer nach der roten Karte für Rouven Müller dem Viernheimer Spieler gedroht. Auch auf der Tribüne habe es Tumulte gegeben, als das Plankstadter Zuschauer das Viernheimer Publikum mit übelsten Beleidigungen attackiert hätten und auch handgreiflich wurden. „Da hätten die Schiedsrichter eingreifen müssen“, findet der stellvertretende Abteilungsleiter.

TSV Amicitia: Patrick Koch, Dennis Hoffmann, Christian Best; Florian Rech (2), Pal Megyeri, Jan Willner (3), Ronny Unger (3), Robin Unger (4/2), Justus Mehl (1), Robin Helbig (1), Tim Gröger (4), Philipp Oswald (2), Rouven Müller (2), Holger Hubert (2/2), Marcel König. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.01.2020