Zweigleiter stellen Schule vor

Viernheim.Die Alexander-von-Humbodt-Schule bietet am Mittwoch, 27. Januar, 19 Uhr, einen digitalen Informationsabend für Eltern von Viertklässlern an. Die Zweigleiter Sonja Knopf (Realschule), Jens Koch (Gymnasium) und Viola Nickel (Hauptschule) werden laut einer Pressemitteilung die Struktur der AvH als kooperative Gesamtschule erklären. Themen werden unter anderem die Auszeichnung als Europa- und MINT-freundliche Schule sowie der Ganztagsunterricht in allen drei Zweigen sein. Die Informationen können Eltern in Form einer Präsentation direkt auf der Homepage finden. Daneben stehen die Zweigleiter für Fragen zur Verfügung. „Uns ist es wichtig, dass die Eltern auch und gerade in der jetzigen Situation alle Informationen bekommen, die sie brauchen, um zu entscheiden, welche Schule ihr Kind nach den Sommerferien besuchen wird. Und auch den Kindern selbst wollen wir es ermöglichen, einen Eindruck von unserer Schule zu bekommen“, erklärt Schulleiterin Cornelia Kohl.

Video im Internet

Für Grundschüler steht daher ab Donnerstag, 28. Januar, ein Video auf der Internetseite der Schule zur Verfügung. Darin erzählen die Fünftklässler Luis, Elisa und Razvan von ihren Erfahrungen und Erlebnissen im ersten Jahr an der Europaschule. Weitere Informationen, das Video und Anmeldemöglichkeiten zum Elternabend gibt es auf der Internetseite der Humboldtschule. Eine Teilnahme ist aber auch ohne Anmeldung möglich. red

Info: Weitere Informationen unter avh-in-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.01.2021