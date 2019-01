Zweitbestes Team des Spieltags

Viernheim.Während im Bowling-sport Badens die Liga-Saison 2018/19 bereits für alle Spielklassen abgeschlossen ist, stand für die Bundesligamannschaften mit dem vierten Spieltag erst die Rückrunde an. Der Landesverband Baden ist nur von den Damen des BC Royal Viernheim in der höchsten Spielklasse auf Bundesebene vertreten. Deshalb richtete sich das Interesse der Bowling-Anhänger auf die Anlage in Mannheim-Neckarau, wo die Damen von BC Royal in der Bundesliga auf die Bahnen musste.

Vier Erfolge und zwei Niederlagen

BC Royal zeigte sich gut vorbereitet, es, galt sich weiter vom Tabellenende abzusetzen. Am ersten Wettkampftag standen sechs Spiele an. Die Lucky Strikers Regensburg mussten als erste gegen Viernheim auf die Bahnen. Sie bezogen mit 744:649 Pins eine Niederlage. Nicht ganz so hoch fiel die Niederlage von FTG Frankfurt gegen BC Royal aus, die mit 735:812 Pins dennoch deutlich war. Auch im dritten Spiel gegen VfL Wolfsburg erwiesen sich die Royal Damen als das stärkere Team und siegten schließlich mit 729:671 Pins.

Nach diesen drei Erfolgen ließ die Konzentration nach und es kam zu einigen Fehlwürfen. Diese Phase verstanden die Strikees Bremen zu nutzen und fügten BC Royal mit 715:661 Pins eine erste Niederlage an diesem Speiltag bei. Im fünften Spiel traf BC Royal auf BV77 Frankfurt und behielt mit 784:684 Pins die Oberhand. Die Freude über diesen Erfolg währte jedoch nicht lange, denn gegen die Radschläger Düsseldorf folgte mit 693:711 Pins die zweite Niederlage. Mit vier Erfolgen auf dem Konto konnte man dem Rest des Spieltages gelassen entgegen sehen.

Siegeswillen gezeigt

Im ersten Spiel des zweiten Tages stand BC Royal gegen BC Blau Gelb Frankfurt auf den Bahnen und hatte die Gegnerinnen nach vier gespielten Feldern bereits im Griff. Am Ende wurde daraus ein 719:645-Sieg. Gegen die Damen von Kraftwerk Berlin stießen die Viernheimerinnen im vorletzten Spiel auf heftigen Widerstand, setzte dem aber ebensolchen Siegeswillen entgegen. Es wurde ein hart umkämpfter 769:712-Erfolg.

Auch die Roma Bowlers Jena spielten auf hohem Niveau und lieferten bis zum letzten Wurf ein spannendes Spiel. Der 761:751-Sieg von der Damen von BC Royal war am Ende glücklich, aber verdient. Mit sieben gewonnenen Begegnungen und 21 Punkten aus Spielen und Bonus waren die BC Royal Damen zweitbestes Team des Spieltages. Sie verbesserten sich auf den siebten Tabellenplatz.

Es spielten: Nicole Blase (1819 Pins), Martina Kolbenschlag (1742), Stefanie Oellien (1352/8 Spiele), Karin Lischka (945/5) und Sandra Michel (819/5). red

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019