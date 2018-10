Zweite Hälfte gehört den Viernheimern

Viernheim.Das junge SRC-Team kassierte beim Altmeister ASV Schorndorf 1 eine deutliche 12:19-Niederlage. Schon beim Wiegen war zu erkennen, dass die Hausherren alles für einen Erfolg tun würden. So stark wie an diesem Tag waren die Gastgeber nämlich schon lange nicht mehr aufgestellt gewesen. Einmal mehr waren es die schweren Gewichtsklassen, die die Viernheimer einen möglichen Sieg gekostet haben.

Schon im vorgezogenen Gefecht der 98-Kilo-Klasse hatte Viernheims Rahman Bayram gegen Michael Manea wenig zu bestellen. Zu überlegen war der Schorndorfer. Schnell waren die Punkte zum 16:0-Sieg für den ASV gesammelt. Auch im anschließenden Kampf der Klasse bis 57 Kilogramm hatte Finn Stromer gegen Alexander Ginc das Nachsehen. Mehrere Durchdreher beendeten den ungleichen Kampf vorzeitig.

Schwergewichtler Jakub Brylewski stemmte sich gegen Jello Krahmer, Bronzemedaillengewinner bei den U23 Weltmeisterschaften, und konnte nach sechs Minuten wenigstens einen Punkt retten. Mirko Hilkert hatte auch einen starken Gegner. Gegen Ivan Huzau fand er trotz seines Könnens keine Mittel, die Angriffe zu unterbinden. Nach vier Minuten war der Vergleich entschieden. Syukri Salimov Shyukriev war der Einzige, der vor der Pause punkten konnte. Gegen Bogdan Ionat Zaharia war er stets Herr auf der Matte und feierte nach vier Minuten einen Schultersieg. Mit 15:4 für Schorndorf ging es in die Halbzeit.

Schöne Angriffe

Danach wollten die Südhessen zeigen, zu was sie in der Lage sind, und die unteren Gewichtsklassen sind für Siege gut. Sascha Niebler musste als Ersatzringer gegen den Deutschen Vizemeister Karan Mosebach antreten. Er musste kurz vor dem Pausengong wegen technischer Unterlegenheit von der Matte gehen. Das bedeutete für Schorndorf den vorzeitigen Sieg. Danach aber bestimmten die Gäste das Geschehen, die alle vier noch ausstehenden Kämpfe gewannen. Den Auftakt machte Pascal Hilkert, der in einem verbissen geführten Kampf den Schweizer Flavio Freuler mit 4:3 niederrang. Matthias Schmidt konnte Andre Winkler in die Schranken weisen. Mit schönen Angriffen stellte er schon vor der Pause auf Sieg, den er nach sechs Minuten mit 6:1 Punkten souverän erreichte. Im Anschluss hatte Sebastian Schmidt gegen Ahmed Shenol Schwerstarbeit zu verrichten. Geduldig lauernd nahm er seine Chance wahr und landete einen 3:1-Punktsieg. Im letzten Kampf des Abends war Florian Scheuer einmal mehr eine Bank. Er beherrschte Toni Jilke nach allen Regeln der Kunst und hatte seine Punkte zur technischen Überlegenheit bereits vor der Pause erreicht.

Rebels müssen zweimal antreten

Die wieder stark ersatzgeschwächt angetretene zweite Mannschaft hatte in Berghausen nicht viel zu bestellen und verlor sang- und klanglos mit 0:33. Die SRC-Rebels mussten in Ladenburg gleich zweimal ran. Herbei gelang ihnen im ersten Kampf fast eine Überraschung. Gegen das starke und verlustpunktfreie Team der KG Ladenburg/Rohrbach verloren sie denkbar knapp mit 22:23. Im zweiten Vergleich ließ die Konzentration dann nach und es setzte eine deutliche 16:30 Niederlage. JR

