Zweiter Platz für Mixed-Team des USC

Die USC-Team qualifiziert sich für deutsche Meisterschaften. © Pixabay

Viernheim.Im Bowlingsport auf badischer Landesebene wurde die Landesmeisterschaft im Mixed ausgespielt, deren Meister und Vizemeister sich zur Teilnahme an der deutschen Meisterschaft qualifizierten. Austragungsort waren die Bahnen in Ludwigshafen, wo zum ersten Vorlauf 33 Teams in zwei Startgruppen auf den Bahnen waren. Sie hatten acht Spiele zu absolvieren, nach denen 18 die Zwischenrunde erreichten. Nach sechs Spielen in der Zwischenrunde zogen die sechs Besten in das Finale ein.

Aus den Reihen des USC Viernheim waren mit Stefanie Oellien/Peter Blaesing, Denise Rohr/Robert Schroth, Martina Kolbenschlag/Uwe Kolbenschlag, Sandra Michel/Frank Michel, Jeanette Wenzke/Stefan Lurk fünf Teams am Start. Während mit Nicole Blas/Oliver Blase (USC/TSV Mannheim), Brigitte Gärtner/Peter Thüry (USC/TSV), Nadja Bischoff/Jens Griener (TSV/USC) und Daniela Wenisch/Stefan Wallner (USC/TSV) vier weitere Teams mit Viernheimer Beteiligung spielten.

Mit Wenisch/Wallner (2846 Pins), Kolbenschlag/Kolbenschlag (2822) und Michel/Michel (2678) schieden drei Teams bereits nach der Vorrunde aus. Die Zwischenrunde erreichten Oellien/Blaesing auf Rang eins mit 3413 Pins. Ihnen folgten Wenzke/Lurk (3125), Gärtner/Thüry (3074), Blase/Blase (3066) und Rohr/Schroth (2955). In der Zwischenrunde behaupteten sich Oellien/Blaesing mit 2412 Pins auf Platz eins, Blase/Blase verbesserten sich mit 2440 Pins auf Rang vier, Gärtner/Thüry wurden Fünfte (2368) und Wenzke/Lurk (2262) Sechste. Für das Viertelfinale qualifizierten sich noch Manuela Müller/Thomas Prade (TSV) und Laura Bahm/Alexander Rusch (TSV).

Im Viertelfinale trafen Bahm/Rusch auf Wenzke/Lurk und kamen mit einem 453:348-Sieg in die nächste Runde. Ebenso erging es Blase/Blase, die Gärtner/Thüry mit 578:540 aus dem Rennen warfen. Das Halbfinale bestritten Oellien/Blaesing gegen Blase/Blase und unterlagen mit 553:643, während in der zweiten Begegnung Müller/Prade auf Bahm/Rusch trafen und diese 399:361 besiegten.

Das Finale bestritten Blase/Blase gegen Müller/Prade und es bedurfte drei Spiele bis die badischen Meister Müller/Prade feststanden. Um den dritten Platz spielten Oellien/Bläsing gegen Bahm/Rusch und wurden mit ihrem 566:510-Erfolg Dritte. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 23.03.2019