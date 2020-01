Zwischen Genuss und Gewissen

Viernheim.Burger, Pizza, Nudeln, Sprite, Cola – die Achtklässler zählen ihre Lieblingsspeisen und -getränke auf. Dabei werden sie schon ein bisschen kleinlaut, denn gerade haben sie die ganzen leckeren Dinge in den Bereich „nicht gesund“ sortiert.

Beim Aktionstag „Clever Esser“ an der Albertus-Magnus-Schule (AMS) erfahren die Schüler der Jahrgangsstufe acht bei Workshops und Mitmachstationen viel über Essen, Essgewohnheiten und Ernährung. „Ausgewogene Ernährung hat an der Schule einen hohen Stellenwert“, betont Beate Hofmann, die deshalb seit 2006 einen ganzen Aktionstag organisiert. „Schulen sind wichtige Influencer für die Ernährungsgesundheit von Jugendlichen“, erklärt die Lehrerin. Ziel des „Clever-Esser“-Tags sei es, die Bereitschaft zur Übernahme persönlicher Verantwortung für sich selbst zu fördern, sich also um seinen Körper und seine Gesundheit und Fitness zu kümmern. Zunehmend fließen auch Nachhaltigkeitsaspekte ein, wie Fleischkonsum, Müllvermeidung beim Einkauf oder fairer Handel.

Diesmal sind dank der Kooperationspartner Kreis Bergstraße, Prisma, Edeka, Weltladen, Landfrauen, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Venice Beach sieben Workshops vorbereitet, in denen die Achtklässler die unterschiedlichen Seiten von Essen und Ernährung betrachten.

Viele Kalorien verbrennen

Jeder Schüler besucht am Vormittag zwei Stationen. Beim Workshop „Eat smarter, train harder“ – „esse schlauer, trainiere härter“ – klärt Lisa Knapp von Venice Beach die Schüler über die Nahrungsmittel, ihre Inhaltsstoffe und die Funktionen auf – dass Fette nicht unbedingt schlecht sein müssen und sie der Körper genauso braucht wie Kohlenhydrate und Proteine. Die Fitnessexpertin zeigt aber auch, wie man Kalorien optimal verbrennt und macht mit den Schülern eine kurze Trainingseinheit.

Claudia Jöst vom Landfrauenverein hat alle Zutaten für ein gesundes Frühstück dabei, das die Schüler selbst zubereiten. „Vorher Hände waschen, aber richtig“, schickt sie die Achtklässler erst ans Waschbecken, bevor es ans Karottenschälen und Äpfelschneiden geht.

Esther Lutgen arbeitet beim Ernährungsservice von Edeka Südwest und kämpft sich mit den Schülern durch den Dschungel der Bio-Siegel, die ökologisch produzierte Lebensmittel kennzeichnen. Nikita Girard von der Suchtberatung der Arbeiterwohlfahrt bespricht im Workshop „Durch Dick und Dünn“ den schmalen Grat zwischen lustvollem Genuss und Essen mit schlechtem Gewissen. Auch das Bewusstsein für den Umgang mit Lebensmitteln soll geschärft werden. „Wen streicheln, wen essen?“, hat der BUND seine erste Aktion benannt, in der das Verzehren von Fleisch und Fisch näher betrachtet wird. „Klimaschutz auf dem Teller“ wird beim zweiten BUND-Projekt thematisiert.

Wertvolles Wasser

Christina Feifer vom Weltladen geht mit den Schülern auf einen Stadtrundgang, bei dem die Achtklässler erfahren, wie es ist, wenn man Wasser nicht einfach aus dem Hahn oder Kühlschrank holt und mitunter sorglos wegkippt, sondern eine halbe Stunde mit einem schweren Eimer laufen muss. Und mit Tennisbällen wird die Orangenernte simuliert – statt in sengender Hitze bei frostigen Temperaturen.

