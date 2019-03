Zwischen Überwald und Neckarvorland

Viernheim.Die letzte Wanderung des Ski-Clubs in der Wintersaison bestätigte den hohen Stellenwert, den diese Landschaftserkundung inzwischen erreicht hat. Diesmal war die Gruppe in dem Odenwälder Winkel unterwegs, wo die Steinach und der Eiterbach die landschaftlich reizvolle Grenze zwischen dem hessischen Überwald und dem badischen Neckarvorland bilden. Das Steinach- und das Eiterbachtal waren beliebte Jagdgründe der Heidelberger Kurfürsten. Dieser Landstrich war das Ziel der Viernheimer Wanderer als sie mit der OEG nach Weinheim fuhren, wo sie an einer provisorischen Haltestelle aussteigen und zum Busbahnhof laufen mussten. Das war bereits der erste Kilometer der Wanderstrecke. Von Weinheim ging es mit dem Bus nach Oberflockenbach zum Bildstock.

In dieser Höhe blies der Wind besonders kräftig, so dass der Anstieg zum Steinberg manche Mühe bereitete. Schon hier merkte man, dass es eine Wanderroute war, die geschichtliche Wurzeln hatte. Man weiß zwar nicht, wer in früheren Jahrhunderten hier zu Hause war, aber an Stellen mit besonderen Steinformationen vermutet man heute eine Kultstätte. Auch auf der recht windigen Ursenbacher Höhe spürte man an einer mehrere Jahrhunderte alten Eiche den Hauch der ereignisreichen Geschichte dieser Region, in der die Wanderer zunächst die „Hohe Straße“, dann Lampenhain und Heiligkreuzsteinach erreichten, wo sie bei einer Einkehr die Mittagsrast genossen.

Aus dem badischen Neckarvorland kam die Gruppe über die Landesgrenze zur Stiefelhütte und nach Unter-Abtsteinach. Die älteren Teilnehmer erinnerten sich an die langen Schneewinter hier rund um den Hardberg. Es gab sogar Pläne, von Abtsteinach eine Sesselbahn zum Hardberg zu bauen. Das Eiterbachtal sollte ein Skizentrum werden. Als in den folgenden Jahren der Schnee ausblieb, waren die Baupläne Makulatur. Mit einer Strecke von 18 Kilometer war es eine der längsten Wanderungen der Saison.

Dann kam der Bus, der die Wanderer nach Weinheim brachte. Während der Rückfahrt bedankten sich die Aktiven bei Wanderführer Klaus Sommer für die eindrucksvolle und informative Wanderung. H.T.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019