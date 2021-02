13-Jähriger fährt Kleinbus

Worms.Die Polizei hat in Worms einen Kleinbus angehalten, der von einem 13-Jährigen gefahren wurde. Wie die Beamten mitteilten, sollte das Fahrzeug am Wochenende im Rahmen der Überprüfung der Ausgangssperre im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie kontrolliert werden. „Als die Beamten an den Wagen herantraten, hatte sich die Frage nach dem Führerschein schnell erledigt“, heißt es in einer Mitteilung. Wie sich herausstellte, hatte der Junge seinen Eltern gesagt, er wolle nur etwas aus dem Auto holen. Diese Chance nutzte er für eine abendliche „Probefahrt“. Der 13-Jährige und die Mutter als Halterin erhielten eine Anzeige. jei

