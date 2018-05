Anzeige

Zweieinhalb Jahre Vorbereitung

Es ist das umfangreichste Sicherheitskonzept, das je für einen Rheinland-Pfalz-Tag geschrieben worden sei, bestätigt Kissel. Die Unterlagen des letzten Landesfestes in Worms im Jahr 1986 hätten gerade mal zwei Aktenordner umfasst, sagt Kissel. Die Maßnahmen, die seit zweieinhalb Jahren in 16 Arbeitskreisen als Vorbereitung auf das Landesfest besprochen worden seien, würden dagegen einige Hundert Ordner füllen, schätzen die Verantwortlichen.

Mit einer Veranstaltungsfläche von 340 000 Quadratmeter ist das Festgelände zudem groß wie nie bei einem Rheinland-Pfalz-Tag. Es reicht vom Hauptbahnhof bis an den Rhein. Aus Sicherheitsgründen muss der Verkehr komplett draußen bleiben und wird weiträumig umgeleitet. Die ältere der beiden Rheinbrücken wird komplett gesperrt, die Fahrzeuge müssen jeweils einspurig über die andere Brücke rollen. Der Verkehr wird großräumig über die A 61 umgeleitet, erläutert Kissel. Anlieferverkehr soll nachts oder frühmorgens stattfinden.

Zudem sollen feste Sperren an 38 zentralen Zufahrten verhindern, dass ein Lkw- oder Autofahrer unkontrolliert aufs Festgelände rollt. Mehr als 40 Lastwagen und Müllfahrzeuge stellen mobile Sperren da, die im Notfall beiseite rollen können. Im Gelände sorgen Kameras für den umfassenden Überblick – nicht zuletzt auch deshalb, damit die Menschenmassen besser gesteuert werden können. Lautsprecheranlagen auf dem kompletten Gelände stellen sicher, dass die Besucher schnell und direkt informiert werden können. Taschenkontrollen sind nicht nur in den Eingangsbereichen, sondern auch auf dem Festgelände möglich, wenn es geboten scheine, kündigen die Sicherheitsexperten an. Und natürlich seien auch keine privaten Drohnen erlaubt. Nur die Polizei sei mit einer fliegenden Überwachungskamera unterwegs.

Ohne sich genau festlegen zu wollen, rechnet der Oberbürgermeister mit Kosten von rund 430 000 Euro für die enormen Sicherheitsvorkehrungen. Aber das hänge unter anderem auch davon ab, was letztlich an den drei Festtagen tatsächlich an Sicherheitsleistungen noch abgerufen werden müsse.

