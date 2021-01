25 Bürger haben gegen die 15-Kilometer-Regel verstoßen

Worms.Die 15-Kilometer-Begrenzung rund um Worms ist am vergangenen Wochenende weggefallen. Mit weiteren Erleichterungen im Kampf gegen das Coronavirus ist in der Nibelungenstadt indessen nicht zu rechnen. Am Donnerstag werde der Verwaltungsstab erneut tagen und beschließen, ob und in welcher Form die Allgemeinverfügung länger gelten soll, sagte Stadtsprecherin Angela Zimmermann auf Nachfrage. Die

...