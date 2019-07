Auf Luthers Spuren

Worms.Am Sonntag, 14. Juli findet um 11 Uhr eine öffentliche Themenführung „1521 – Luther in Worms“ statt. Sachkundige Gästeführer begleiten die Teilnehmer durch das mittelalterliche Worms zur Zeit des Reichstags 1521. Hier wurde Geschichte geschrieben: Obwohl Martin Luther nach Angaben der Veranstalter nur wenige Tage in Worms verbrachte, begann mit seiner Widerrufsverweigerung ein neuer Abschnitt der reformatorischen Bewegung.

Bis Oktober

Diese Themenführung wird bis Oktober am zweiten Sonntag im Monat gemeinsam von der Tourist Information Worms und der Interessengemeinschaft Wormser Gästeführer angeboten.

Treffpunkt ist an der Magnuskirche, Tickets zu sechs Euro sind bei den Gästeführern oder in der Tourist Information am Neumarkt erhältlich. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.07.2019