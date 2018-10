Betrunkener Mann stürzt von Balkon

Worms.Ein Tourist aus den Niederlanden ist gestern in Worms aus dem dritten Stock von einem Balkon gestürzt. Wie die Polizei berichtete, war über die genauen Verletzungen des Verunglückten zunächst nichts bekannt. Der stark alkoholisierte Mann sei aber unmittelbar nach dem Unfall ansprechbar gewesen. Er kam in ein Krankenhaus. Ein unter dem Balkon befindliches Vordach habe den Sturz abgefedert, so ein Sprecher der Wormser Polizei. Der Mann hatte demnach gegen 2.45 Uhr versucht, seine Jacke festzuhalten, die von der Balkonbrüstung heruntergefallen war. Dabei muss er sich so weit über das Geländer gebeugt haben, dass er das Gleichgewicht verlor und rund sieben Meter nach unten auf das Vordach stürzte. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018