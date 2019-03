Bitte nicht schönreden

Als einen Prozess mit „vielen, vielen kleinen Schritten“ hat Stadtrat Gottlieb Ohl die Weiterentwicklung des Lampertheimer Stadtmarketings bezeichnet. Das dürfte mit Blick auf die aktuellen Ereignisse noch untertrieben sein. Natürlich müssen sich Konzepte wie der Umbau der Innenstadt in ein attraktives urbanes Zentrum auf Datenmaterial stützen; doch was die bisherigen Befragungen und Auswertungen – weitere Befragungen sollen folgen, bevor ein Einzelhandels- und Nahversorgungskonzept extern ausgearbeitet wird – erbracht haben, ist eher dürftig.

Dass die Innenstadt an einer Auszehrung des Einzelhandels leidet, ist seit vielen Jahren ebenso bekannt wie die Schwierigkeit, etwas dagegen zu unternehmen. Schließlich unterliegt der freie Markt nicht den Beschlüssen von Politik und Verwaltung. Ebenso wenig lassen sich Vermieter in die Festsetzung ihrer (offensichtlich zu hohen) Mieten hereinreden. Nicht zuletzt stimmen die Käufer mit den Füßen beziehungsweise Autoreifen ab: Bevorzugt werden in der Regel Fachmarktzentren mit großzügigen Parkmöglichkeiten an den Randbereichen. Zunehmend Konkurrenz macht auch der Versandhandel.

Kein Weg zurück

In der Verwaltung herrscht unterdessen die Auffassung, die Innenstadt werde von der eigenen Bevölkerung eher schlecht geredet. Doch die Befragung, deren Ergebnisse in der vergangenen Woche bekannt gegeben wurden, zeigt doch eher, dass sich dieses Empfinden auf reale Beobachtungen stützt, wie etwa eine mangelnde Aufenthalts- und Erlebnisqualität. Man kann Dinge sehr wohl schlecht reden – man kann sie aber auch beschönigen und konkrete Entscheidungen damit blockieren. Und man fragt sich, wie viele Expertisen Verwaltung und Politik denn noch brauchen, um zu erkennen, dass kein noch so statistisch unterfüttertes Konzept etwas daran ändern wird, dass der Weg zurück in die seligen Zeiten des florierenden Einzelhandels versperrt ist. Die Städteplaner täten deshalb gut daran, sich vornehmlich auf die Steigerung der Wohnqualität im Zentrum zu konzentrieren, etwa durch attraktive und generationenübergreifende Wohnkonzepte auf freien Flächen im Zuge der zur Norm erklärten Innenstadtverdichtung.

Von zunehmender Wichtigkeit sind auch Orte der Begegnung, um Menschen nicht in ihren digitalen Blasen vereinsamen zu lassen. Hiervon sprechen Visionäre mit Blick auf die Zukunft der Städte in analoger Einstimmigkeit. Ein Konzept fürs leerstehende Gasthaus Wacker, für das sich die Interessengemeinschaft Wackerfreunde vorige Woche stark gemacht hat, wäre in diesem Zusammenhang ein Punkt, der eine ausgiebige Debatte mit starker Bürgerbeteiligung verdient hätte. Hierbei könnte Politik neu denken lernen. Manches spricht obendrein dafür, dass das Stadtmarketing sich vom hochgesteckten Ziel seines Leiters Santo Umberti, Lampertheim werde dereinst in der Champions League spielen, wird verabschieden müssen, um zu einer realistischen Bewertung seiner Möglichkeiten zu gelangen.

