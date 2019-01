Farbenprächtig in Szene gesetzt

Worms.Winterzeit ist Theaterzeit. Im Januar lockt „Das Wormser“ mit einem vielseitigen Programm in seine Vorstellungen: 50 Jahre Musical-Geschichte an einem Abend bietet die Show „Best of Musical Starnights“, Mittwoch 16. Januar, 20 Uhr, im Wormser Theater. Da dürfen „Der König der Löwen“, „Das Phantom der Oper“ oder „Ich war noch niemals in New York“ nicht fehlen. Top-Solisten begeistern in farbenfrohen Kostümen. Reguläre Karten kosten zwischen 28 und 46 Euro.

Mit Hagen Rether ist am Freitag, 18. Januar, 20 Uhr, ein gern gesehener Kabarettist wieder einmal zu Gast im Wormser. Sein Programm heißt wie immer „Liebe“, aber keine Angst: Es wird ständig weiterentwickelt und verändert. Tickets sind ab 17 Euro erhältlich.

Ganz im Zeichen ausgefeilter Choreographien steht der Sonntag, 20. Januar. Mit „Les Balletts Jazz de Montréal“ fasziniert ab 20 Uhr eine der renommiertesten Tanzcompagnien Kanadas. Die Tänzer bringen drei Werke auf die Theaterbühne, die allen Beteiligten akrobatische Höchstleistungen und atemberaubende Körperkontrolle abverlangen. Karten kosten zwischen 31 und 40 Euro.

Was wäre das Theater ohne Theater? Am Freitag, 25. Januar, 20 Uhr, kommt ein unterhaltsames Stück deutscher Zeit- und Kulturgeschichte zur Aufführung: „Neues von Ekel Alfred“ zeigt zwei Episoden aus Wolfgang Menges „Ein Herz und eine Seele“. Tickets gibt’s ab 15 Euro.

Das international bekannte „The Ukulele Orchestra of Great Britain“ stimmt am Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, seine Seiten an. Die Musiker lassen einen mit ihrer Virtuosität und der angemessenen Prise britischen Humors bei ihrem Parforceritt durch alle Genres von Rock über Pop und Jazz bis hin zur Klassik den Brexit glatt vergessen. Der Kartenpreis beträgt je nach Kategorie zwischen 29 und 38 Euro.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es beim Ticket Service in der Rathenaustraße 11 im Wormser, unter Telefon 06241/2 00 04 50 oder bei allen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen sowie im Internet.

