Feier für die ganze Familie

Worms.Ein vergnüglicher Ausnahmezustand wird in der Nibelungenstadt herrschen, wenn von Samstag, 25. August, bis Sonntag, 2. September, das 85. Wormser Backfischfest gefeiert wird. Neun Tage lang dürfen sich die Besucher auf zahlreiche Attraktionen, spannende Fahrgeschäfte und traditionsreiche Veranstaltungen freuen. Und eben weil die Traditionen rund um die Wormser Fischerzunft als „Herzstück“ des Festes gelten, übernimmt der „Bojemääschter vun de Fischerwääd“ (Markus Trapp) mit seiner „Backfischbraut“ (Beatrice Duda) mit dem Beginn der Feierlichkeiten symbolisch die Regentschaft über die Stadt. Die Festeröffnung mit dem historischen Gesellentanz und der Amtsübergabe an den „Bojemääschter“ und die „Backfischbraut“ erfolgt am Samstag, 25. August, um 15.15 Uhr auf dem Marktplatz.

Im Rahmen des Festreigens präsentieren die „Fischerwääder“ ein Programm, zu dem die „Nach-dem-Umzug-Party“ am ersten Backfischfestsonntag und die „Fischerwääder Kerb“ zählen, die am Mittwoch, 29. August, ihr 65. Jubiläum feiert. Apropos Umzug: Der große Festumzug, der sich am Sonntag, 26. August, mit über 100 Beiträgen durch die Innenstadt schlängelt, bildet auch diesmal wieder einen der Höhepunkte der Feierlichkeiten. Er startet um 14 Uhr am Karlsplatz in der Friedrich-Ebert-Straße.

Der Festplatz am Rhein ist täglich zwischen 14 Uhr (sonntags ab 12 Uhr) und 2 Uhr geöffnet. Neben Fahrgeschäften vom Riesenrad über die „Wilde Maus“ bis zum „Miniautoscooter“ erwarten die Besucher dort Livemusik, Show-Abende und kulinarische Genüsse im Wonnegauer Weinkeller und dem „Circus Circus“-Festzelt. Im Wonnegauer Weinkeller findet am Montag, 27. August, auch die Wein- und Sektprobe „Hagens Weinschatz“ statt.

Für Besucher von außerhalb wurden auch in diesem Jahr an den Backfischfest-Wochenenden Sonderzüge organisiert, die nachts in Richtung Mainz, Alzey und Mannheim fahren, informiert die Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms. „Um vom Festplatz rechtzeitig zum Bahnhof zu gelangen, wurden auch die Fahrzeiten der Pendelbusse verlängert“, so Angelika Zezyk, Leiterin des Bereichs Sicherheit und Ordnung. „Freitags und samstags fahren die Busse bis 1.45, sonntags bis 23.45 Uhr.“ Mehr Infos unter backfischfest.de. mav

