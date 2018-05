Anzeige

Worms.Mit seiner bewährten Kombination aus Gewerbeschau, Vergnügungspark und Händlermeile lockt der Wormser Pfingstmarkt noch bis zum Sonntag, 27. Mai, Besucher in die Domstadt. Am Donnerstag, 24. Mai, ist dort Familientag mit ermäßigten Preisen an allen Fahrgeschäften. Am Freitag, 25. Mai, erwartet ein Musik-Feuerwerk nach Einbruch der Dunkelheit die Festgäste. Tags darauf steht am 26. Mai die Feuershow „Hagens Spiel mit dem Feuer“ auf den Festplatz am Brunnen unter der B 9-Brücke auf dem Programm – sie findet um 17, 19 und 21 Uhr statt.

Am selben Tag lädt der Schaustellerverband alle Oldtimer-Besitzer ein, sich auf dem Pfingstmarkt mit Gleichgesinnten zu treffen und auszutauschen. Am Sonntag, 27. Mai, statten dann die beliebten Disney-Filmhelden Anna, Elsa und Olaf dem Festplatz von 15 bis 18 Uhr einen Besuch ab. Außerdem wird am Sonntag das „Nostalgische Schleppertreffen“ ausgerichtet. Beim Geschicklichkeitsparcours können die Trecker-Fahrer ihr fahrerisches Talent beweisen. Die Zuschauer dürfen den schönsten Traktor wählen, dessen Besitzer mit einem Pokal vom Schaustellerverband ausgezeichnet wird. mav