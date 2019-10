Filmmusik aus aller Welt

Worms.Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg präsentiert am Dienstag, 29. Oktober, 20 Uhr, „Sternstunden der Filmmusik“ im Wormser in Worms. Präsentiert werden die Soundtracks aus den letzten fünf Jahrzehnten. Songs wie „I Will Always Love You” aus „Bodyguard“ oder „Circle of Life“ aus „König der Löwen“ stehen ebenso auf dem Programm wie Discohits aus „Saturday Night Fever“, „Flashdance“ und James Bond-Filmen. Die Musiker der Russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg entführen in die Welt der Filmmusiken. Begleitet von internationalen Gesangssolisten verbreiten sie den Hauch von Hollywood.

Tickets sind erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5 48 18 30 und www.sternstundenderfilmmusik.de red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 10.10.2019