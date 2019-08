„Fischerwääd“ lädt ein

Worms.Auf neun Tage voller Tradition, Rummel und Genuss können sich die Besucher des 86. Backfischfestes freuen, das ab Samstag, 24. August, in Worms gefeiert wird. Bis zum Sonntag, 1. September, bietet das Volksfest seinen Gästen hierbei zudem ein umfangreiches Rahmenprogramm mit vielerlei Höhepunkten – darunter etwa den großen Festumzug oder die Weinprobe „Hagens Weinschatz“. Jung und Alt treffen sich in dieser Zeit auf der „Kisselswiese“, um gemeinsam zu feiern und die besondere Atmosphäre auf dem Festplatz, im Wonnegauer Weinkeller, dem Stiftskeller oder in der „Gaadewirtschaft“ zu genießen. Dabei ist es gerade die Mischung aus Wein- und Volksfest, bei der moderne auf traditionelle Fahrgeschäfte treffen und der Duft von Süßwaren und deftigen Leckereien gleichermaßen in der Luft liegt, die die Veranstaltung so unverwechselbar macht.

Der offizielle Startschuss für das festliche Vergnügen fällt am Samstag, 24. August, ab 15.15 Uhr mit einer Eröffnungszeremonie auf dem Marktplatz, bei der das Brauchtum hochgehalten wird. Hierbei übergibt Oberbürgermeister Adolf Kessel die Amtsgeschäfte der Stadt für die Dauer des Festes an den „Bojemäschter vun de Fischerwääd“. Im Anschluss zieht der Festtross gegen 16.30 Uhr in den Wonnegauer Weinkeller.

Einen weiterer Höhepunkt steht bereits einen Tag später auf dem Programm: Am Sonntag, 25. August, startet um 14 Uhr der Festzug, der sich vom Karlsplatz in der Friedrich-Ebert-Straße durch die Innenstadt bis zur „Fischerwääd“ bewegt. Rund 80 Beiträge von Vereinen, Musikgruppen, Unternehmen und Privatpersonen ziehen mit ihren bunt geschmückten Wagen durch die von Tausenden von Besuchern gesäumten Straßen.

Der Festplatz ist täglich von 14 Uhr (sonntags ab 12 Uhr) bis 2 Uhr geöffnet. An allen Tagen gibt es im Wonnegauer Weinkeller und dem Festzelt „Circus Circus“ Livemusik und Show-Abende sowie ausgewählte Wormser Weine. Bei der Wein- und Sektprobe „Hagens Weinschatz“ können am Backfischest-Montag, 26. April, von 18 bis 21 Uhr mehr als 400 Weine und Sekte probiert werden –Karten dafür gibt es im Vorverkauf nur im Wonnergauer Weinkeller (solange der Vorrat reicht).

Wer es etwas ruhiger schätzt: Im Fest-Vorfeld, am Freitag, 23. August, 19 Uhr, findet dort eine Piano-Weinprobe mit dem Kabarettisten Ingo Konrads statt. Am Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. August, wird außerdem jeweils ab 14 Uhr wieder die beliebte Riesenradweinprobe ausgerichtet. Außerdem wird am selben Dienstag um 10.30 Uhr ein Schausteller-Gottesdienst auf dem Festplatz zelebriert und am Mittwoch ab 17 Uhr auf der Großen Fischerweide die „Fischerwääder Kerb“ gefeiert. mav

