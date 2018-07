Anzeige

Worms.Besucher der Nibelungen-Festspiele, die ihr Wissen über die Nibelungensage auffrischen möchten, bekommen in diesem Jahr zwei Gelegenheiten dazu: Während der Festspiele vom 20. Juli bis zum 5. August haben sie bei Vorlage der Eintrittskarte für „Siegfrieds Erben“ freien Eintritt ins Nibelungenmuseum. Außerdem hat das Museum in diesem Zeitraum täglich (auch montags) von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Darüber hinaus bringt auch die musikalische Erzählung „Der Nibelungen Not“ am Donnerstag, 26. Juli, 20 Uhr, in der Magnuskirche dem Publikum das Nibelungenlied näher (Einführung ab 19 Uhr). Tickets kosten im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 15 Euro. red

Info: www.nibelungenmuseum.de, www.nibelungenfestspiele.de