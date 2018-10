Genussmarkt am Wochenende

Worms.Unter dem Motto „Komm, Probier, Genieß“ bietet der dritte Wormser Genussmarkt wieder ein breites Angebot an verführerischen Köstlichkeiten. An rund 40 Ständen auf einer Messefläche im EWR-Kesselhaus und der Turbinenhalle werden am Wochenende des 13. und 14. Oktober von 11 bis 18 Uhr Produkte aus Worms und der Umgebung präsentiert. Die von der städtischen Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) ausgerichtete Messe ist eine Anlaufstelle für Freunde guten Geschmacks und regionaler Erzeugnisse. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf im Wormser oder beim Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms für 3,50 Euro erhältlich. An der Tageskasse kostet der Eintritt 4,50 Euro. red

