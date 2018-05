Anzeige

Worms.Pünktlich zum 1000. Geburtstag hat der Wormser Dom wieder ein großes Geläut. Acht Glocken tönen nun in den beiden Osttürmen der Kirche, fünf davon sind nagelneu. Weit mehr als 1000 Menschen mögen es gewesen sein, die rund um den Dom am Pfingstsamstag dem Cluniazenser-Läuten lauschten.

Es ist der Ritus, nach dem sich zunächst jede Glocke einzeln vorstellt, bevor alle gemeinsam schwingen. Und zur Feier des Tages klangen am Ende alle 39 Glocken der Wormser Innenstadtkirchen – ein seltenes Ereignis und der Beweis, wie gut sich die neuen Glocken in den Gesamtklang integrieren. Am Sonntag wiederholte sich die Vorstellung des großen Geläuts, diesmal freilich ohne das ganz große Glockenkonzert aller Gotteshäuser.

Dompropst Tobias Schäfer zeigte sich überwältigt von dem Zuspruch: „Ich hätte nie damit gerechnet, dass so viele Menschen das Glockengeläut begleiten.“ Sieben Kubikmeter Holz sind in den vergangenen Wochen für die Glockenstühle in den beiden Türmen verbaut worden. Im Nordostturm hatte sogar eine Zwischendecke neu eingezogen werden müssen. Der Turm stand nach dem Krieg leer, abgesehen von dem Nest einer Turmfalkenfamilie. Im Südostturm hatte seit 1949 ein Notgeläut aus drei Glocken geklungen, die nun in den neuen Gesamtklang integriert worden sind.