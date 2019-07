Gute Bilanz trotz Regen und Hitze

Sanierung

Bobstädter Kinder richten ihre Kita nach Umbau selbst ein

Seit Montag wirbeln die Bauarbeiter in der katholischen Kindertagesstätte Pater-Maximilian-Kolbe in Bobstadt. Sie haben bereits die Spielbereiche unter der Decke herausgerissen, was für einen völlig neuen Raumeindruck sorgt. Rund ...