Jahrmarkt im ganzen Park

Doch nicht nur Augen und Ohren wird bei der zweitägigen Festveranstaltung etwas geboten: Nach all dem Hüpfen und Toben locken jede Menge kulinarische Angebote. So backt der Freundeskreis des Tiergarten Worms Waffeln und Kuchen, hält aber ebenso auch herzhafte Speisen und Überraschungsleckereien bereit. Das Fest im Wormser Tiergarten (Hammelsdamm 101 / Naherholungsgebiet Bürgerweide) findet am Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. Die genauen Uhrzeiten der verschiedenen Programmpunkte und Darbietungen sind nach Informationen des Tiergartens den Flyern zu entnehmen, die an der Kasse ausgegeben werden.

Tiergartenfest in Worms, 26. Mai und 27. Mai, jeweils von 11 bis 17 Uhr. Infos gibt es unter www.tiergarten-worms.de und facebook.com/Tiergarten.Worms

