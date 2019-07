Kinder auf Stelzen und Musiker an den Instrumenten

Worms.Wenn in der Domstadt das Jazzfestival „Jazz & Joy“ vom 9. bis 11. August die Musikliebhaber auf den Plan ruft, bietet die Stadt außerdem ein interessantes Rahmenprogramm für Jazzfans, Kirchenbesucher und den Nachwuchs.

So soll etwa ein Kinderfest am Samstag und am Sonntag für Unterhaltung in Worms sorgen. An diesen Tagen können sich Kinder am Südportal des Doms von 14 bis 18 Uhr nicht nur im Stelzenlaufen oder beim Kistenrutschen beweisen. Auch das „Halli-Galli“-Spielmobil, ein Karussell und das beliebte Kinderschminken bieten Abwechslung. Der Eintritt zum Kinderfest ist frei. Stimmungsvoll und musikalisch geht es am Sonntag, 11. August, in den Kirchen zu. Los geht es in der Dreifaltigkeitskirche um 10 Uhr mit einer Parodie. Außerdem beteiligt sich die Freie Evangelische Gemeinde mit einem musikalischen Gottesdienst um 11 Uhr.

Rock und Pop im Dom

Dabei will Sängerin Lena Belgart das Publikum in die Welt des Jazz entführen. Der Dom zu Worms bietet am Sonntag von 11.30 Uhr an ebenfalls Musik. So spielt etwa eine Band neue geistliche Lieder und bekannte Rock- und Popsongs. Neben den zahlreichen Konzerten der verschiedenen Musiker und Bands bei „Jazz & Joy“ ist am Festivalsamstag beispielsweise auch die „Zukunftswerkstatt Jazz in Rheinland-Pfalz“ im Kultur- und Tagungszentrum Wormser geplant.

Organisiert vom neuen Landesverband für Jazz in Rheinland-Pfalz will die Szene an diesem Tag Strategien für die Zukunft des Jazz in dem südwestlich gelegenen Bundesland diskutieren und schmieden. Dazu soll künftig etwa auch ein von Kooperation geprägtes Jazz-Netzwerk stärker beitragen. Bei einem Workshop feilen Musiker ebenfalls im „Wormser“ an den drei Tagen des Festivals gemeinsam mit mehreren Dozenten an ihren musikalischen Fertigkeiten.

Dabei werden die verschiedenen Teilnehmer zunächst in passende Jazzbands aufgeteilt, um dann die elementare Bausteine des Jazz zu erlernen und zu vertiefen. wol

Info: Informationen dazu gibt es unter www.jazzworkshop-worms.de

