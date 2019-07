Monologisiert in Worms: Schauspieler Max Urlacher in „Rückenwind“. © B. Bertr.

Von der permanenten Veränderung zu leben, ist natürlicher Teil von Schauspielerbiografien. Vielleicht interessieren sie uns deshalb besonders und vielleicht steigt auch deshalb die Menge von Mimenbüchern stetig. Max Urlacher, einst an Bühnen in Bochum, Zürich und Hamburg unter Vertrag, hat 2010 ein Buch mit biografischem Anteil geschrieben, in dem hierzu der schöne Satz steht „Ich

...