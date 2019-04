Meisterliche Bärte gesucht

Worms.Bartträger der Region treffen sich heute in Worms im Saal des Hagenbräu (Am Rhein 3). Dort findet die internationale süddeutsche Bartmeisterschaft statt. Organisator ist der Bartclub „Belle Moustache“. Gekürt werden Meister in insgesamt 18 verschiedenen Klassen, unterteilt in die Kategorien Schnauzbärte, Kinn- und Backenbärte, Vollbärte sowie Trendbärte. Anmeldungen sind auch heute noch vor der Veranstaltung bis 12.30 Uhr direkt vor Ort möglich. Alle Teilnehmer werden zwischen 11 und 13 Uhr von einer Vorjury in die einzelnen Kategorien eingeteilt. Alle Teilnehmer marschieren um 13.45 Uhr ein, der Wettbewerb beginnt um 14 Uhr. Teilnehmer zahlen 25 Euro Startgeld, für Zuschauer ist der Eintritt frei. bjz

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.04.2019