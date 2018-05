Anzeige

Worms.Das eigene Stück einmal vor einem breiten Publikum präsentieren – diese Möglichkeit erhalten Jugendliche bei den ersten „Wormser Jugendtheatertagen“ vom 27. bis 29. Mai 2019. Die Initiative des „Wormser“ soll die Theaterarbeit für und mit Jugendlichen in der Stadt fördern, wie es in einer Mitteilung heißt. Theatergruppen von Schulen, Jugendeinrichtungen oder aus der freien Szene können ihre Stücke bis zum 1. Dezember einreichen. Das Anmeldeformular kann in Kürze auf der Homepage des „Wormsers“ heruntergeladen werden. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird ein Gremium die Einsendungen sichten und eine Auswahl treffen. Den Gewinnern winken Preise wie eine Aufführung in der Folgespielzeit am Theater oder Abos. Ansprechpartnerin ist Sandra Zöllner (sandra-zoellner@das-wormser.de). jei