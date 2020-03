Von Bernhard Zinke

Worms. Die Kommunen und Landkreise haben an verschiedenen Stellen Test-Center eingerichtet, in denen Patienten nur nach Terminvereinbarung vorbeifahren und einen Test auf den neuartigen Coronavirus machen können. Die Stadt Worms hat gemeinsam mit dem Landkreis Alzey-Worms eine solche Teststrecke eingerichtet, geht am Mittwoch allerdings einen zusätzlichen Weg. Auf dem

...