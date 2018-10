Organist begegnet Grimms Märchen

Worms.Musikalische Begegnung mit dem Froschkönig und dem bösen Wolf: Ein außergewöhnliches Konzert gibt Bernhardt Brand-Hofmeister, hauptamtlicher Organist an der großen Steinmeyerorgel der Evangelischen Johanneskirche in Darmstadt, am Sonntag, 4. November, 17 Uhr, in der Wormser Martins-kirche.

Unter dem Titel „Märchenkonzert – ein Konzert für Groß und Klein“ werden die Zuhörer die zwei bekannten Grimm-Märchen „Der böse Wolf und die sieben jungen Geißlein“ und „Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich“ als Musikerzählung erleben. Auf einer Videoleinwand im Altarraum werden Bilder zu den Märchen sowie eine Übertragung vom Spieltisch zu sehen sein.

Ittmann Schüler erklärt Orgel

Das Konzert ist eine Einladung für Großeltern mit ihren Enkeln, Familien, die gemeinsam ein originelles Musikereignis erleben möchten, für alle, die Musik mit Fantasie verbinden. Nach dem Konzert erklärt der Organist interessierten Jungen und Mädchen die Orgel.

Bernhardt Brand-Hofmeister, 1983 in Darmstadt geboren, lernte mit neun Jahren das Klavierspielen bei Ernst Schuhmann, mit 13 Jahren erhielt er Orgelunterricht bei Dirk Bath in Griesheim und war zur weiteren Ausbildung unter anderem bei Jens-Michael Thies, Heike Ittmann, später Improvisation bei Evert Groen.

Erhalt historischer Instrumente

Die Improvisation in allen Stilrichtungen wurde zum Schwerpunkt seiner regen Konzerttätigkeit. Es entstanden Beiträge für Rundfunk und Fernsehen, wie etwa bei ZDF -Fernsehgottesdiensten. Er spielte CDs ein und trat bei besonderen Veranstaltungen wie Jazz-Gottesdiensten auf. Es ist ihm dabei wichtig, junge Menschen für die Orgel zu begeistern und zu zeigen, dass die Orgel auch unterhalten kann. Er war von 2006 bis 2011 Organist an der Evangelischen Kirche Stockstadt am Rhein und auch Kirchenmusiker an der Evangelischen Kirche in Riedstadt-Crumstadt.

Seit 2011 ist er hauptamtlicher Organist der Evangelischen Johannes Kirche in Darmstadt. Bernhardt Brand-Hofmeister ist zertifizierter Orgelsachverständiger und Konzertorganist. Er kümmert sich um den Erhalt und die Sanierung historischer Instrumente. Mit seinem Label www.Klangerlebnis-Orgel.de führt er neben musikalischen Dienstleistungen auch Veranstaltungen und Schulungen durch. red

