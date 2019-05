Pee Wee Ellis spielt in Worms

Der Saxophonist Pee Wee Ellis eröffnet am Freitag, 9. August, mit seiner Band das Festival „Worms: Jazz & Joy“. Das gaben die Veranstalter am Montag bekannt. Neben dem Konzert auf dem Weckerlingplatz werde der ehemalige musikalische Leiter und Komponist von James Brown auch am folgenden Samstag spielen, gemeinsam mit Jazz-Pianist Danny Grissett und Bassist Christian Diener (Platz der Partnerschaft). Zudem gebe an diesem Tag das Vincent Peirani Quintett ein Konzert. Der Jazz-Drummer Wolfgang Haffner sowie Enrico Ravas Wild Dance Quartet spielen am Sonntag. Infos und Tickets unter www.jazzandjoy.de.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019