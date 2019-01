Polizei nimmt Verfolgung auf Dog-Scooter auf

Worms.

Auf einem von einem Hund gezogenen Tretroller hat die Polizei einen Jogger in Worms verfolgt. Wie die Beamten mitteilten, meldete sich am Sonntagmittag eine 36-jährige Wormserin bei der Polizei. Sie gab an, dass sie im Bereich des Schützenhauses am Deichradweg mit einem sog. Dog-Scooter unterwegs war und von einem Jogger beleidigt und zu Boden gestoßen wurde. Anschließend sei der Mann weggerannt, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ein Dog-Scooter ist ein Sportgerät in Form eines Tretrollers, das von einem Hund gezogen wird. Eine Polizeistreife vor Ort nahm vergeblich die Verfolgung des Mannes auf. Der Mann hatte aufgrund seiner Sportkleidung gegenüber den Beamten einen erheblichen Vorteil, weswegen sie es nicht schafften, ihn einzuholen. Auch die Aufforderung stehen zu bleiben ignorierte der Jogger.

Der Vorfall nahm eine kuriose Wendung, als die Frau den Polizisten ihren rosafarbenen Dog-Scooter als Verfolgungsmittel anbot. Nach einer kurzen Einweisung in die wichtigsten Kommandos nahm einer der Polizisten die Verfolgung auf und näherte sich schnell dem Jogger. Die Aufforderung „Stehen bleiben!“ ignorierte der Gesuchte erneut- der Hund der Frau bremste dafür abrupt ab. Der Abstand zu dem Mann war nun so verkürzt, dass der Polizist den Mann schnell einholen und stellen konnte. Der 51-jährige Jogger wurde zur Rede gestellt.

Der Mann gab an, dass er von der Frau ebenfalls beleidigt worden war. Es folgte ein klärendes Gespräch zwischen den Beteiligten. Trotz der erfolgreichen Verfolgung wird die Polizei Worms in Zukunft keine Dog-Scooter als Einsatzmittel anschaffen, so die Beamten.(pol/onja)