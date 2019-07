Reise in die älteste deutsche Stadt

Lampertheim.Der Jahrgang 52/53 unternimmt am Sonntag, 25. August, einen Tagesausflug mit dem Bus nach Trier, in die älteste Stadt Deutschlands. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Bahnhof in Lampertheim. An der Saarschleife in Mettlach werden die Teilnehmer eine Pause einlegen. Für das Frühstück dort ist gesorgt, teilen die Organisatoren mit. Um 12 Uhr nehmen die Jahrgangsmitglieder an einer Stadtrundfahrt durch Trier teil. Das Mittagessen im Restaurant „Domstein“ ist für 13.30 Uhr vorgesehen, Rückfahrt gegen 17 Uhr.

Wer mitfahren möchte, sollte 20 Euro pro Person (Busfahrt und Stadtrundfahrt) bis spätestens Sonntag, 18. August, auf das Konto Ewald Brunnengräber (Commerzbank Lampertheim, Konto-Nr. IBAN DE51 6708 0050 0729 3422 01, Verwendungszweck: Jahrgang-Ausflug 2019 und Name der Teilnehmer) überweisen, erklären die Veranstalter. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Sitzplätzen gibt, zählt der Eingang des Teilnehmerbeitrages. red

