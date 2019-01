Britischen Humor verbreitet das Ukulele-Orchester in Worms. © Allison Burke

Worms.Das britische Ukulele Orchestra ist am Samstag, 26. Januar, 20 Uhr, im Wormser Theater zu Gast. Das vor 31 Jahren gegründete Orchester gilt international als Institution. Spätestens seit dem Brexit sieht es sich außerdem als Botschafter für die britische Lebensart. Schließlich haben die Ukes bereits auf der privaten Gerburtstagsparty der Queen auf Windsor Castle und bei den BBC Proms, aber auch im Sydney Opera House, der Carnegie Hall in New York und dem Konzerthaus in Berlin gespielt.

Die Show der Ukes ist ein Ritt durch alle Genres von Pop, Rock, Punk, über Folk, Jazz und Oldies bis hin zur Klassik. Virtuos, lustig und immer wieder überraschend, mit der angemessenen Prise britischen Humors, verfügen die acht Musiker über einen eigenen Charme.

Eintrittskarten für dieses mitreißende und urkomische Konzert gibt es im Vorverkauf beim Ticket-Service im Wormser, Rathenaustraße 11, bei allen Ticket-regional-Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter das-wormser.de. Der Eintrittspreis beträgt zwischen 29 und 38 Euro (an der Abendkasse jeweils zwei Euro mehr). red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019