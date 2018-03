Anzeige

Worms.In einer Schlägerei mündete eine Demonstration am Mittwochabend in Worms. Kurden protestierten hier gegen den Kriegseinsatz der Türkei im Norden von Syrien. Bis zu 250 Kurden marschierten nach Angaben der Polizei von gestern in dem angemeldeten Protestzug vom Hauptbahnhof durch die Fußgängerzone zum Obermarkt. Eher zufällig seien Türken entlang des Zugweges auf die Demonstration aufmerksam geworden. Durch Provokationen sei es in der Nähe des Lutherdenkmals schließlich zu Handgreiflichkeiten gekommen, die die Polizei unter Einsatz von Pfefferspray beendete. Zwei Personen seien leicht verletzt worden. Die Versammlung wurde nach dem entsprechenden Hinweis der Polizei schließlich aufgelöst.