Anzeige

Worms.Ein Mann ist am Mittwochnachmittag schwer verletzt durch die Fußgängerzone in Worms gelaufen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der Vorfall gegen 13.30 Uhr von einem Zeugen gemeldet. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Was genau vorgefallen ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Der Bereich beim Lutherdenkmal wurde gesperrt. Wir lange die Sperrung noch anhält, war zunächst unklar. (kris)