Stadt will Kündigung

Worms.Weil sie über den Nachrichtendienst WhatsApp Bilder mit fremdenfeindlichem Hintergrund verschickt haben sollen, hat die Stadt Worms vier Mitarbeitern des Ordnungsamtes fristlos gekündigt. Vor dem Arbeitsgericht Mainz hatten die Angestellten des Vollzugsdienstes Recht bekommen. So entschied die Kammer, dass die fristlose Kündigung unwirksam ist (wir berichteten). Dagegen hat die Stadt Berufung eingelegt und nun – nach Ablauf der Einspruchsfrist – die Gründe genannt, warum sie weiter darauf hofft, vor dem Landesarbeitsgericht Erfolg zu haben.

„Im Rahmen des Berufungsverfahrens vertritt die Stadt unverändert den Standpunkt, dass die fremdenfeindlichen Äußerungen der Kläger die ausgesprochenen Kündigungen rechtfertigen“, teilt die Stadt in einer Erklärung mit. Das Mainzer Arbeitsgericht hatte seine Entscheidung mit einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts von 2009 begründet, das nach Einschätzung der Stadt nicht mit dem vorliegenden Fall vergleichbar ist. „Es ist unberücksichtigt geblieben, dass sich in einem WhatsApp-Chat getätigte Aussagen – anderes als beim gesprochenen Wort, um das es in dem Urteil geht – ohne Aufwand an viele Personen weiterleiten lassen“, so die Stadt.

Zweifel an Eignung

Zudem zweifle man aufgrund ihrer rassistischen Äußerungen daran, dass die betreffenden Mitarbeiter des Ordnungsamts für die Ausübung ihrer Tätigkeit geeignet sind. „Doch unabhängig von der aufgeworfenen Rechtsfrage versteht sich die Stadt Worms als weltoffene Institution“, betont Oberbürgermeister Michael Kissel. sin