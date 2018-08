Star-Besuch in Worms

Worms.Prominenter Besuch hat sich in Worms angekündigt: Schauspielstar Terence Hill höchstpersönlich präsentiert auf seiner Deutschland-Tour am Freitag, 24. August, 20.30 Uhr, in der Nibelungenstadt seinen neuen Film „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ bei einem Open-Air-Kinoabend auf dem Gelände der EWR-Arena (Alzeyer Straße 131). Als Drehbuchautor, Regisseur und Hauptdarsteller erzählt der 79-jährige Mime in seinem neuen Werk die Geschichte des Aussteigers Thomas, der die Einsamkeit der Wüste sucht und dort auf Lucia (Veronica Bitto) trifft, die in die Gewalt zweier Verbrecher geraten ist. Nachdem er sie gerettet hat, gerät das Duo durch die temperamentvolle Lucia immer wieder in Schwierigkeiten. Und so findet Thomas durch seine neue Begleiterin zwar keine Einsamkeit, aber doch neue Inspiration für sein Leben.

Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf für neun Euro nur in der Kinowelt Worms (Wilhelm-Leuschner-Straße 20, kino-worms.de). Das Open-Air-Kino findet auf dem Trainingsplatz des VfR Wormatia Worms statt, informiert die Kinowelt Worms auf ihrer Website. Eine feste Bestuhlung wird es demnach nicht geben, Decken für den Kunstrasenplatz können gern mitgebracht werden, Klapp- oder Gartenstühle hingegen sind nicht erlaubt. Die Vorstellung findet auch bei Regen statt. Einlass ist ab 18 Uhr. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018