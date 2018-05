Stars, Sport und Schatzsuche

Ein Höhepunkt des Rheinland-Pfalz-Tags ist der Festumzug am Sonntag, 3. Juni, 15 bis 18 Uhr, mit 70 Zugnummern und 2000 Teilnehmern.

Auf der Bühne am Marktplatz steigt am Freitag, 1. Juni, ab 20.15 Uhr die Liveshow mit Kim Wilde, Nik Kershaw und den Bands Fools Garden und Bell, Book & Candle.

Auf dem Festplatz ist am Freitag, 20.15 Uhr, die Sängerin Lotte zu hören, im Anschluss treten ab 21.45 Uhr Max Giesinger und Michael Schulte auf.

Ebenfalls auf dem Festplatz ist am Samstag, 2. Juni, ab 20 Uhr, YouTube-Star Mike Singer am Start. Um 21.45 Uhr übergibt er an den Schauspieler und Sänger Matthias Schweighöfer.