Terence Hill stellt neuen Film vor

Worms.Eigentlich sollte der US-Schauspieler Terence Hill (Bild) am Freitag in Worms „seine“ Brücke taufen. Das hatte Oberbürgermeister Michael Kissel Anfang Juni verkündet, nachdem der Fußgängerüberweg zum Festgelände in den sozialen Netzwerken längst den Namen „Terence-Hill-Brücke“ weg hatte.

Weil es aber heftigen Protest von Kommunalpolitikern hagelte, die den Überweg nach dem Industriellen und Stifter Karl Kübel benennen wollten, ruderte Kissel zwar wieder zurück, Terence Hill kommt aber dennoch am Freitag nach Worms.

Der Star, der an der Seite von Claudia Cardinale, Burt Lancaster und Alain Delon Monumentalfilme drehte und später mit Bud Spencer in unzähligen Streifen zu sehen war, stellt nämlich seinen neuen Film „Mein Name ist Somebody – Zwei Fäuste kehren zurück“ bei einem Open-Air-Kinoabend vor. Zuvor trägt sich der Star um 17.30 Uhr ins Goldene Buch der Stadt ein. Ob er sich auch seine „Beinahe“-Brücke ansieht, ist noch unklar.

Das Open-Air-Kino findet auf dem Trainingsplatz des VfR Wormatia Worms (Alzeyer Straße 131) statt. Eine feste Bestuhlung soll es nicht geben, Decken für den Kunstrasenplatz können laut Stadt mitgebracht werden, Klapp- oder Gartenstühle dagegen seien verboten. Die Vorstellung findet auch bei Regen statt. Einlass ist ab 18 Uhr. sin/mav (Bild: dpa)

