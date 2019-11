Unbekannte verwüsten Schule

Worms.Ein Bild der Verwüstung bot sich Mitarbeitern der Pfrimmtal Realschule plus am Sonntagmorgen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich Unbekannte in der Zeit seit Freitagabend Zutritt zu dem Gebäude verschafft, indem sie die Tür aufbrachen. Im Innern verteilten die Täter Bastelutensilien und Farbe im Treppenhaus und warfen mit Stühlen herum. Eingangstür und Außenfassade des Schulgebäudes wurden ebenfalls mit Farbe verunreinigt.

Daneben drangen die unbekannten Randalierer durch ein aufgehebeltes Fenster auch in die angrenzende Sporthalle ein. Dort beschädigten sie mehrere Turn- und Sportgeräte. Den Gesamtschaden konnte die Polizei am Sonntag noch nicht beziffern. jei

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.11.2019