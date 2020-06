Widerstand gegen Nazi-Aufmarsch in Wormser Innenstadt

Worms.Am Samstag, 6. Juni, demonstrieren NPD-Mitglieder ab 12 Uhr in der Wormser Innenstadt. Sie feiern den so genannten „Tag der deutschen Zukunft“. Ein Mitglied der NPD hat eine Versammlung unter diesem Titel angemeldet. Wie es in entsprechenden Internet- und Facebook-Einträgen heißt, solle damit ein „Signal gegen Überfremdung“ gesetzt werden. Angemeldet sind etwa 150 bis 250 Teilnehmer. Nach Angaben der Verwaltung haben 23 verschiedene Gruppen Gegendemonstrationen angemeldet. Die Polizei ist mit etwa 1000 Beamten vor Ort. Die Stadt hatte im Vorfeld vergeblich versucht, sowohl die Versammlung der Rechten als auch alle Gegendemonstrationen zu verbieten. Worms-Besucher müssen am Samstag vor allem rund um den Hauptbahnhof mit Sperrungen und Behinderungen rechnen.

Redakteur Bernhard Zinke berichtet vor Ort über die aktuelle Lage:

11.30 Uhr: Während der Platz vor dem Bahnhof, auf dem die NPD_Demo stattfinden soll, noch menschenleer ist, formieren sich die Gegendemonstranten. Das Bündnis gegen Naziaufmärsche hat die Veranstaltung für 100 Personen genehmigt bekommen. Ein Kreuzchen, mit Kreide auf den Boden gemalt, markiert die Stellen für die Demonstranten - mit dem gebotenen Sicherheitsabstand in Corona-Zeiten. SPD-Landtagsabgeordneter Jens Guth hält es für schwierig, dass die Verwaltung den Rechten einen Demonstrationszug genehmigt hat. Das sei ideal für die Autonomen, um den gewaltfreien Protest umschlagen zu lassen. Die Demonstranten hoffen allerdings auf einen friedlichen Verlauf.

11.20 Uhr: Die Innenstadt befindet sich an diesem Samstagmorgen im Belagerungszustand. Bereits an allen Einfallstraßen stehen Polizeiautos- und Motorradstreifen. Je näher es zum Bahnhof geht, desto massierter sind die Sicherheitskräfte. Mehrere Hundert Polizisten sind im Einsatz, um die Versammlungsfreiheit in der Stadt zu garantieren. Die NPD hat zum „Tag der deutschen Zukunft“ eingeladen. Und Worms zeigt Widerstand gegen den Nazi-Aufmarsch. Fünf Gegendemonstrationen finden statt, zwei davon in Sichtweite zur NPD-Kundgebung auf dem St. Albans-Platz vor dem Wormser Hauptbahnhof. Die Polizei ist darauf vorbereitet, die Gruppen zu trennen und jedem sein Recht auf Meinungsäußerung zu gewähren. Zugleich müssen die Ordnugnskräfte kontrollieren, dass die Vorgaben des Infektionsschutzes eingehalten werden.

Die Stadt Worms hatte versucht, den Aufmarsch der Rechtsextremen mit dem Verweis auf das Infektionsschutzgesetz zu verbieten. Angesichts der zu erwartenden Menschenmengen drohe Worms zum Hotspot für Covid 19 zu werden. Sie ist sowohl vorm Verwaltungsgericht in Mainz also auch vorm Oberverwaltungsgericht in Koblenz gescheitert. Die Justiz sah das verfassungsmäßig gesicherte Recht auf Versammlungsfreiheit als hohes Gut, dem der Infektionsschutz nicht ausreichend entgegenstehe.

Deshalb musste die Verwaltung den NPD-Aufmarsch genehmigen und gestattete auch die Gegendemonstrationen. Sie verkürzte die Versammlungszeit von 12 auf 17 Uhr und verkürzte die Strecke des NPD-Demonstrationszuges. Dieser sollte nach den Plänen der Rechten durch das Wormser Nordend verlaufen, direkt zum sozialen Brennpunktgebiet der Stadt. Das hat die Verwaltung unterbunden und die Zugstrecke verkürzt.

Worms bereitet sich auf einen unruhigen Samstag vor.