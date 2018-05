„Wir nutzen eine eigene Sprache“

Anzeige

Wie einigen Sie sich darauf, wer was schreibt?

Feridun Zaimoglu: Am Anfang steht die Idee. Aber auch ein Szenenablaufplan. Sobald dieser Plan vorliegt und wir wissen, wie Anfang, Mitte und Ende der Geschichte aussehen, setzt sich einer von uns hin und schreibt. Günstigerweise kennen wir uns seit fast 30 Jahren und sind beste Freunde. Außerdem wohnen wir im selben Haus Tür an Tür. So können wir uns also immer wieder miteinander abstimmen.

Was reizt Sie an der Nibelungensage?

Zaimoglu: Ich bin begeistert von diesem Stoff, weil ich darin so vieles entdecke, was unvergänglich ist: Liebe, Hass, Verrat, Tod und Teufel, der unbedingte Wille, sich übersteigen zu können, indem man andere Menschen beherrscht, die Verstrickung und natürlich der Fall. Das alles haben wir bis heute vor Augen. Wenn wir die Klassiker neu adaptieren, versuchen wir, einen Zugang und eine Sprache zu finden, die Menschen heute verstehen.

Welche Sprache bevorzugen Sie für das Wormser Stück?

Zaimoglu: Die herrliche deutsche Sprache eignet sich wunderbar, jeden klassischen Stoff – ob Shakespearsche Königsdramen oder die Nibelungensage – auf die heutige Zeit zu übertragen. Aber wir fallen dabei keineswegs in das Gefasel der Jetztzeit. Sprache ist ja auch so etwas wie ein Aromatresor. Bei den Klassikern haben wir es zudem nicht mit Monolog-Maschinen zu tun, sondern mit Geschichten, in denen Männer und Frauen sich in die eigenen Trugbilder verstricken und diese deswegen auch verfehlen müssen. Das muss in den Dialogen plastisch werden.

Welchen Unterschied gibt es zwischen der Bearbeitung eines Shakespeare-Dramas und der Nibelungensage, deren Stoff seinen Ursprung im 5. Jahrhundert hat?

Senkel: Ich würde eher von Gemeinsamkeiten sprechen. Sowohl bei Shakespeare als auch bei den Nibelungen haben wir es mit Menschen zu tun, die richtige und falsche Entscheidungen treffen. Aber ihre Entscheidungen sind mit ihrer Persönlichkeit verknüpft. Sie wollen und können nicht anders, als sie es tun, auch wenn wir als Außenstehende sagen wollen: Um Gottes willen, lass das besser bleiben.

Wie sehr bleiben Sie der Vorlage treu, und wie sehr handelt es sich um Ihr eigenes Stück?

Zaimoglu: Als Abschreiber wären wir schlechte Schreiber. Wir schreiben in unserer eigenen Sprache, aber so, dass sie der Aneignung des Stoffes dient. Wir haben es schließlich mit einer archaischen Welt zu tun. Worte werden darin nicht gesprochen, um eine Meinung zu äußern, sondern die Sprache ist Ausdruck einer bestimmten Verfasstheit. Es ist eine Sprache der Bilder und Gleichnisse. Die Geschichte siegt über Theorien und Thesen. Wir wollten eine Geschichte in einer Sprache erzählen, die nicht nur verstanden wird, sondern die das Publikum uns auch abnimmt.

Sie schreiben die Nibelungensage fort. Hätte es auch andere Alternativen als die gegeben, Hunnenkönig Etzel nach Worms ziehen zu lassen, um dort den Nibelungenschatz einzufordern?

Zaimoglu: Jede Geschichte hat ein Ende. Aber man kann das Drama fortsetzen, indem man die Toten und die Überlebenden zählt. Das haben wir im Fall der Nibelungensage gemacht: Wer ist nach dem Gemetzel bei Etzel übrig geblieben? Es sind doch einige. Wie geht deren Geschichte weiter? Auch nach Siegfrieds Tod hätte die Sage schon beendet sein können. Stattdessen kam Kriemhilds Rache.

Welche Reaktionen erwarten Sie vom Publikum auf „Siegfrieds Erben“?

Zaimoglu: Wer sind wir, dass wir da etwas erwarten oder gar vorschreiben würden? Wir hoffen und sind guter Dinge, dass das Stück angenommen wird und jeder mag denken, was er will. Das ist ja das Schöne an der Freiheit des Theaters.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.05.2018