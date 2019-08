Wolfgang Niedecken zeigt Lebenslust und Haltung

Worms. Ja, der Mann hat noch immer was zu sagen. „Vision von Europa“ heißt das Stück, das mit geradezu hypnotischer Kraft musikalisch die Welt von Orient und Okzident vereint und in packender Kölscher Lyrik das Drama eines Flüchtlingsschicksals beschreibt. Es ist vielleicht der ergreifendste Moment eines fast dreistündigen Konzerts auf dem Wormser Obermarkt.

Wenn Wolfgang Niedecken mit seiner Band BAP auf die Bühne geht, ist das definitiv kein Jazz, aber bei allen politischen Staements auch jede Menge Joy, trotz Regendusche zu Beginn. Denn der Mann versteht es seit 40 Jahren, aussagestarke Texte voller Haltung authentisch mit praller Lebenslust zu verbinden.

Gleichwohl stimmt es nachdenklich, dass viele der Protestsongs von damals in ihrer Aussage kein bisschen überholt sind. „Kristallnaach“ ist so ein Stück über gewaltsame Ausländerfeindlichkeit, die immer noch nicht überwunden ist. Oder „Widderlich“, die Abrechnung mit jenen Politikern, die Hass säen und Gewalt ernten. Niedecken staunt über seine eigene Weitsicht. Das Lied habe er schon vor 25 Jahren für die AfD geschrieben, sagt er.

Dann ist da zum Ende des regulären Teils auch der Protestsong, der Anfang der 90er Jahre musikalisches Motto eines Protests gegen rechte Gewalt stand: „Arsch Huh - Zäng ussenander“. Das begeistert in seiner Leidenschaft auch heute noch. Eine Welle der Solidarität schwappt über den Wormser Marktplatz mit seinen 2500 BAP-Anhängern. Viele davon sind Fans der ersten Stunde, die schon im Januar 1983 bei einem dreieinhalbstündigen Auftritt der Formation in der Eicher Altrheinhalle dabei waren. Damals war gerade das Album „Vun drinne noh drusse“ erschienen. Und weil die Band nicht genug eigenes Material hatte, spielte sie am Ende die Songs ihrer Idole, der Rolling Stones und Bruce Springsteeen.

Diese Not hat Niedecken heute nicht mehr. Eher die Qual der Wahl, welche Stücke er aus dem reichhaltigen Fundus von 23 Alben für die drei Stunden voller emotionalem Vollgas auswählt. Er spult keineswegs ein aufgekochtes „Best Of“ der größten Hits ab. Ganz im Gegenteil: Niedecken zeigt sich mit 68 Jahren topfit. Der Schlaganfall vor neun Jahren ist überwunden. Man merkt es allenfalls an kleinen Dingen, etwa wenn der Bühnentechniker die beim Gitarre-Wechseln hilft, das Kabel einsteckt und den nächsten Gitarrensound am Effektgerät einschaltet.

Außerdem hat sich Niedecken mit einer Menge junger Musiker umgeben, die den alten BAP-Songs eine famose Frischzellenkur verpassen. Zum neuen Sound beigetragen hat wohl auch die Erfahrung im vergangenen Jahr mit dem Format „Sing meinen Song“. Das öffnete ja schon anderen Künstlern neue Wege in der Karriere. Niedecken hat von diesem Projekt beispielsweise einen Bläsersatz in die Band importiert, die für ordentlich Druck sorgen. „Ich hab sie gefragt, ob sie Lust haben, mit zumachen. Sie haben ja gesagt“, freut sich Niedecken noch jetzt über die Verstärkung. Zu den musikalische Schwergewichten zählt zweifellos auch Multiinstrumentalistin Anna de Wolff, die unprätenziös im Hintergrund bleibt, aber von Gitarre über Mandoline, Lap-Steel-Gitarre und Posaune bis zu Percussionsintrumenten alles spielt, was benötigt wird - und auch noch exzellent singt.

Weitere frische Einflüsse haben offenkundig Studioaufnahmen in New Orleans besorgt, die das Zydeco-Lebensgefühl aus den Bayous des amerikanischen Südens haben einfließen lassen. Beispielsweise beim Jebootsdaachsspog (Geburtstagspogo) schwingt jede Menge Lousiana-Sound mit, verbunden mit einen „Uuh Uuh“-Chor, einer Reminiszenz an den Stones-Klassiker „Sympathy For The Devil“.

Es sind aber auch die Liebeslieder, nicht minder voller Energie, die das Publikum in wohliger Erinnerung an die eigene Jugend umfassen. „Frau, ich freu mich“ und „Do kanns zaubere“ gehören dazu. Als Niedecken sich nach zwei Stunden zum ersten Mal verabschieden will, glaubt das eh keiner. Schließlich fehlen noch ein paar Gassenhauer. Und die Band hat sichtbar Spaß. Als das Publikum nach „Stell dir vüür“ einfach weitersingt, brechen die Musiker ihre Verbeugung ab, schnappen sich die Instrumente und steigen wieder mit ein.

Noch eine Show gibt’s am 16. August in Bonn, dann pausiert BAP für der Bühne. Nächstes Jahr wird ein neues Album produziert, 2021 soll’s wieder auf Tour gehen. Niedecken ist optimistisch: „Dann werd ich 70 und hoffentlich noch im Stehen spielen können.“

